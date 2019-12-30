Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşma yapan Kasapoğlu, Hatay'ın hoşgörünün ve kültürün sembol şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Hatay'a hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, şehre yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Her gün bir adım ileriye gitmenin, taş üzerine taş koymanın ve üretmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Birileri gibi sadece ve sadece itiraz etmek, karşı çıkmak değil. Bakıyoruz, Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 'İstemeyiz, biz buna karşıyız' deyip bu ülkenin terakkisine, ilerlemesine, kalkınmasına hep taş koymuşlar ama hamdolsun bu aziz millet, onlara rağmen inadına terakkiden yana, inadına kalkınmadan yana olmuş ve hamdolsun AK Parti'miz hiçbir örneği görülmemiş bir surette 18 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda."

"Bir zamanların devrim arabasına mani olanlar, bu devrin arabasına mani olamadılar." diyen Bakan Kasapoğlu, halkı her alanda hizmet ve devrimlerle tanıştırdıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasında ilk seçimde Hatay'a, AK Parti'nin bayrağını dikeceklerini aktardı.

Gençlere güvendiklerini ifade eden Kasapoğlu, tüm imkanları onlar için seferber ettiklerini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, ziyaretleri kapsamında Antakya Belediyesini de ziyaret etti.

Burada belediyenin halk oyunları ekibinin gösterilerini izleyen Kasapoğlu, daha sonra makama geçerek Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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