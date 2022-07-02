Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

02.07.2022 10:14
Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6. gününde 24 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6. gününde 24 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın altıncı gününde okçuluk, judo, boks, halter, yüzme, atletizm ve binicilik branşlarında 12 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere tam 24 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik - Son Dakika

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