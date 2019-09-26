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Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu yenerek kazanan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu yenerek kazanan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 12. kez kupayı müzesine götüren lacivert-beyazlı takımı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idari heyetini kutluyorum. Fenerbahçe Beko'yu da sergilediği performanstan ötürü tebrik ediyorum. Basketbolumuzun lokomotifi konumundaki bu iki güzide kulübümüze, önümüzdeki günlerde başlayacak 2019-2020 Basketbol Süper Ligi'nde ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inandığım Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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