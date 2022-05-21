Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

21.05.2022 22:04
Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi finalinde Real Madrid'i 58-57 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olma başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Avrupa basketbolunun zirvesinde bir kez daha bir Türk takımının olmasından dolayı gurur duyuyorum. Başarıda emeği geçen başta Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman olmak üzere teknik ekibe, sonuna kadar mücadelesinden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum."

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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en büyüğü belli oluyor Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en büyüğü belli oluyor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale yükseldi Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale yükseldi
Kaynak: AA

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