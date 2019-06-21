Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik mesajı

45 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutluyorum. Ligde 14'üncü kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi, lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
Mehmet Kasapoğlu, Anadolu Efes, Spor
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