Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanına Taziye Telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanına Taziye Telefonu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak, trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanına Taziye Telefonu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak, trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için taziyede bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile telefonda görüştü. Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'den kaza hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifalar diledi. Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Ligde Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından Ankara'ya dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için ayrıca taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

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