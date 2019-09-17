Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan sporcular ile 25 M Standart Tabanca disiplin'nde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan sporcular ile 25 M Standart Tabanca disiplin'nde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'i kutladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda, takım halinde şampiyon olan Yusuf Dikeç, Murat Kılıç ve Yavuz Keskin ile 25 M Standart Tabanca disiplininde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'i tebrik etti.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olarak altın madalya kazanan milli sporcularımız Yusuf Dikeç, Murat Kılıç ve Yavuz Keskin'i kutluyorum. Aynı şampiyonada, 25 M Standart Tabanca disiplininde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç kardeşimi ayrıca tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılar diliyor, teknik heyeti ve idarecileri kutluyorum." - ANKARA

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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