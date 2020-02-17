Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu Süleyman Karadeniz'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile bronz madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş'ı kutladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stil 92 kiloda altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu olan Süleyman Karadeniz ile 74 kiloda bronz madalya kazanan Soner Demirtaş'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, milli güreşçiler Süleyman Karadeniz ve Soner Demirtaş için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



" İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stilde mindere çıkan milli güreşçilerimizden 92 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile 74 kiloda bronz madalya elde eden Soner Demirtaş'ı kutluyorum. Milli sporcularımız bu kıymetli başarısıyla, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - ANKARA