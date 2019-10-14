Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik telefonu
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik telefonu

28 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci şampiyonluğunu elde eden milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik telefonu, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci şampiyonluğunu elde eden milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i telefonla arayarak tebrik etti.

Ayhancan'a güveninin tam olduğunu ve sporcunun daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Bakan Kasapoğlu, ayrıca yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci şampiyonluğunu elde eden milli otomobil sporcumuz Ayhancan Güven'i kutluyorum. Sporcumuz genç yaşına rağmen her zaman önemli başarılara imza atarak gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Ayhancan'ın daha nice başarılar elde edeceğine inanıyorum ve bu önemli başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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