Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Supercup'ın Belçika ayağını birincilikle tamamlayan milli sporcu Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Supercup'ın Belçika ayağında Türkiye'yi temsil eden ve yarışı birincilikle tamamlayan milli sporcu Ayhancan Güven için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı günde ülkemizi yurt dışında büyük bir başarıyla temsil ederek Porsche Supercup'ın Belçika ayağında pole pozisyonda başladığı yarışı birinci sırada tamamlayan Ayhancan Güven'i tebrik ediyorum. Bugüne kadar sergilediği performanslarla Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran milli sporcumuzun başarılarının süreceğine yürekten inanıyorum. Zafer Bayramında bayrağımızın dalgalandırılıp, İstiklal Marşımızın okunmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." - ANKARA