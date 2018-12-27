Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Bağımlılıkla Mücadelede 'Birlik Olma' Vurgusu

Bakan Kasapoğlu'ndan Bağımlılıkla Mücadelede 'Birlik Olma' Vurgusu

20 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından sanal sınıf uygulamasıyla düzenlenen bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimine katıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Bağımlılıkla Mücadelede 'Birlik Olma' Vurgusu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından sanal sınıf uygulamasıyla düzenlenen bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Bakanlık merkez binada gerçekleşen eğitime katılan şube müdürleri, tesis amirleri ve sportif eğitim uzmanlarına seslendi. Yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleşen eğitimin önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, Bağımlılıkla mücadele konusunda bakanlık teşkilatındaki bütün birimlerin birlik halinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, bağımlılıkla mücadeleyi terörle mücadeleyle eş değer gördüklerini belirterek, çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önleme ve engelleme adına bakanlığın bütün imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede özellikle sporun gençleri bir arada tutma, barışı, hoşgörüyü, sevgiyi ve evrenselliği ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak bu konuda farkındalık oluşturma adına bütün katılımcıların koordineli şekilde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bağımlılıkla Mücadelede farkındalık oluşturuyor

Bağımlılıkla mücadele konusunda topyekun bir çalışma yürüten Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu anlamda farkındalık yaratan çalışmalara ve projelere imza atıyor. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Bağımlılıkla Mücadele alanında 2018 yılında 33 projeye yaklaşık 2 milyon TL destek verilirken, "bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri" kapsamında bugüne kadar toplam 5 milyon 420 bin 714 kişiye ulaşıldı.

2016 ve 2017 yılında iki kez "Uyuşturucu önleme ve koruma rehabilitasyon" çalıştayı yapılırken, 2018 yılında ise "Gençlerin madde kullanımı ile mücadele eden sivil toplum kuruluşları çalıştayı" düzenlendi.

Türkiye Yeşilay cemiyeti ile yapılan protokol kapsamında gençlik kamplarında 8 tematik kampta toplamda 1440 gencin katılımıyla bağımlılıkla mücadele farkındalık tematik kampı düzenlendi. Ayrıca bu yıl gençlik kamplarının yaz döneminde "Umut kampı" adı altında terörden etkilenen 800 gencin katılımıyla gençlik kampı düzenlendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:59 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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