Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Balıkesirspor'a Müjde

Bakan Kasapoğlu'ndan Balıkesirspor'a Müjde

44 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ın seçim çalışmalarına destek olmak için Balıkesir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı Gümüşçeşme Mitingi'nde Balıkesirspor ve taraftarlarına stat yenileme müjdesi verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Balıkesirspor'a Müjde, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ın seçim çalışmalarına destek olmak için Balıkesir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı Gümüşçeşme Mitingi'nde Balıkesirspor ve taraftarlarına stat yenileme müjdesi verdi.

Yücel Yılmaz ile el ele vererek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanlarını, hiçbir ayrım yapmadan Balıkesirlilerin hizmetine sunacaklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Yücel başkanımla birlikte Balıkesir Atatürk Stadı'nı daha modern bir hale getireceğiz. Çimini, tribünlerini, aydınlatmasını yenileyerek tüm eksiklerini giderip yepyeni bir stat haline getirip Balıkesirlilerin hizmetine sunacağız. İnşallah Yücel Başkanım ile el ele vererek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanlarını hiçbir ayrım gözetmeden Balıkesir halkının hizmetine sunacağız" açıklamasında bulundu. Bakan Kasapoğlu ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her mahalleye semt spor sahası kazandıracaklarının da müjdesini verdi.

Yılmaz: "Yenilenmiş stadyumda şampiyonluğa koşacağız"

Yücel Yılmaz ise desteklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Allah'ın izni, sizlerin de desteğiyle Atatürk Stadyumumuz yerinde yenilenecek ve Balıkesirsporumuz modern hale getirilmiş, taraftarımıza layık stadyumuyla şampiyonluğa koşacak" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Balıkesirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Rusya'dan Trump'ın Tehditlerine Sert Yanıt: Rusya, ABD'nin İli Değildir Beşiktaş Flaş Caner Kararı! FIFA Talimatları Yüzünden Transfer Gerçekleşmemişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:59:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Balıkesirspor'a Müjde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]