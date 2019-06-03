Bakan Kasapoğlu'ndan bayram mesajı
14 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:04 Kaynak: AA
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı
nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi geride bıraktık. Bayram günleri sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği manevi bereketi yüksek günlerdir. Bu mübarek günlerin Rabbimden milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyor, bu vesileyle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum."
Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü
Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum