Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan bayram mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan bayram mesajı

14 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan bayram mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi geride bıraktık. Bayram günleri sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği manevi bereketi yüksek günlerdir. Bu mübarek günlerin Rabbimden milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyor, bu vesileyle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:04 Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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