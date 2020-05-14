Bakan Kasapoğlu'ndan, Beşiktaş Başkanı Çebi'ye 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş'ta testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları hakkında da bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, evinde karantinada bulunan Çebi ve ailesi ile kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu.

(Yunus Emre Kartal/İHA)