Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında 2-2 sona eren Beşiktaş-Trabzonspor maçını statta izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki takımı da kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında 2-2 sona eren Beşiktaş-Trabzon spor maçını statta izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki takımı da kutladı.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Her iki takımımız da Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınayan ve vefat edenleri anan pankartlarla sahaya çıktı. Her iki takımımızı da bu anlamda kutluyorum. Hem takım oyunu olarak hem taktiksel anlamda keyifli bir maç oldu. Her iki takımı da kutluyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yarın oynanacak derbi maça da değinen Kasapoğlu, "İnşallah yarınki derbi de aynı şekilde gerçekleşir. Şampiyonluk yolunda lige keyif katan ve canını dişine takarak oynayan oyunculara, takımlara başarılar diliyorum. Tüm spor camiasına da keyif ve centilmenlik dolu maçlar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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