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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı
6 saat önce
- Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki iç saha başarısını hatırlatarak vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
- Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı
İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki iç saha başarısını hatırlatarak vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığıyla paylaştığı videoda, "Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda sahasında oynadığı 17 karşılaşmada da kaybetmedi ve ikinci kez şampiyon oldu. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek korona virüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:14 Kaynak: İHA
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