Bakan Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım forması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ve bayram sevincini birlikte yaşamak için bin kişiye forma yediye etmek istediklerini ifade etti.Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, #BayramdaBirlikteyiz" etiketiyle Ramazan Bayramı mesajlarını beklediklerini kaydederken, "Mübarek ramazan ayını uğurlamanın heyecanı ile bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Sevincimizi çoğaltmak, bugünlerin hatırasını yaşatmak için 1000 kişiye milli takım forması hediye etmek istiyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.