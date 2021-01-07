Bakan Kasapoğlu'ndan Bucak'a yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Bucak'a yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi

07.01.2021 23:29
Bakan Kasapoğlu'ndan Bucak'a yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur'un Bucak ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur'un Bucak ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Yarı olimpik yüzme havuzunu Bucak'a en kısa zamanda kazandıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur'un Bucak ilçesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Bucaklı vatandaşlar Bakan Kasapoğlu'na ilçenin salebinden ikram etti. Bakan Kasapoğlu, ziyaret kapsamında halka, bin kişilik spor salonunun yanı sıra yarı olimpik yüzme havuzunun müjdesini verdi. Bucak'la ilgili hem gençlik noktasında hem spor yatırımları noktasında yeni bir çağ açtıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Yüzme en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. Türkiye genelinde yüzme bilmeyen kalmasın kampanyamız var. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasını Bucak'ta da daha yukarıları taşıma adına yarı olimpik yüzme havuzunu Bucak'a en kısa zamanda kazandıracağız. Bin kişilik modern bir spor salonunu Bucak'a kazandırmayı hedefliyoruz. Gençlerimiz, kadınlarımız, tüm yaş gruplarımız herkes orada çok güzel faaliyetler yapacaklar. Bununla birlikte ilçemizdeki stadın modernizasyonu, aydınlatılması ve bunlar gibi antrenman salonu nizami ölçekte inşallah Bucak'a kazandıracağız. Güzel bir gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezimiz ile ilgili faaliyetler devam edecek. Tabi yurt inşaatımız da devam ediyor. Onu da en kısa zamanda tamamlayacağız. Arkadaşlarımız gereken çalışmaları daha da hızlandıracaklar. Gençlik yatırımları ile tüm gençliği kucaklayan anlayışıyla, spora tüm branşlarda hizmet veren özellikleriyle, milletvekillerimizle ve tüm sivil toplum örgütleriyle el ele verip Burdur'u, Bucak'ı ve tüm Türkiye'yi daha güzel bir yere getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bakan Kasapoğlu'nu makamında ağırladı. Bakan Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu Bucak Belediyesi Oğuzhanspor forması hediye edilirken fotoğraf çekimlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Bucak'tan ayrıldı. - BURDUR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Bucak'a yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi - Son Dakika


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