Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray Kulübünde başkanlığa seçilen Burak Elmas'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
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