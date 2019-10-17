Bakan Kasapoğlu'ndan Bursa'da buz pateni salonu açılışı

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da Kestel Buz Pateni ve Hokey Salonu'nun açılışını yaptı.

Kestel ilçesine gelen Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve kış turizmi için önemli yatırımlardan biri olan Kestel Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nu tesiste genç sporcular asker selamıyla karşıladı.

Tesisin hayırlı olmasını ve gençlerin istifade etmesi temennisinde bulunan Kasapoğlu, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Daha sonra buz hokeyi oyuncularıyla bir araya gelen Kasapoğlu, gösteri maçını izledi.

Bakan Kasapoğlu'na, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.