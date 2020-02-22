Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor taraftarına 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor taraftarına 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor taraftarına 'geçmiş olsun' telefonu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor taraftarına 'geçmiş olsun' telefonu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, TFF 1. Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giden Bursasporlu taraftarların yer aldığı otobüsün, Aşkale ilçesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle devrilmesi üzerine otobüste bulunan taraftarlarla görüştü.

Tribün liderlerinden Sedat Yıldız ile telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, yaşanan kazayı ve yaralıların durumunu sordu. Geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifalar diledi.


- İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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