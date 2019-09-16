Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Büşra Ün'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Büşra Ün'e tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan milli sporcu Büşra Ün'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Büşra Ün'e tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan milli sporcu Büşra Ün'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Avusturya'da düzenlenen Madainitennis Açık Tekerlikli Sandalye Tenis Turnuvası'nda gösterdiği üstün performansla şampiyon olan Büşra Ün'ü tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun uluslararası arenada elde ettiği başarı bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşattı. Bu önemli başarıda başta milli sporcumuz olmak üzere, teknik kadro ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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