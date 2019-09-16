Bakan Kasapoğlu'ndan Büşra Ün'e tebrik

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan milli sporcu Büşra Ün'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Avusturya'da düzenlenen Madainitennis Açık Tekerlikli Sandalye Tenis Turnuvası'nda gösterdiği üstün performansla şampiyon olan Büşra Ün'ü tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun uluslararası arenada elde ettiği başarı bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşattı. Bu önemli başarıda başta milli sporcumuz olmak üzere, teknik kadro ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."