Bakan Kasapoğlu'ndan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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