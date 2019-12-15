Bakan Kasapoğlu'ndan buz hokeyi maçında İstiklal Marşı'nın kesilmesine tepki - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan buz hokeyi maçında İstiklal Marşı'nın kesilmesine tepki - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan buz hokeyi maçında İstiklal Marşı'nın kesilmesine tepki

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan buz hokeyi maçında İstiklal Marşı'nın kesilmesine tepki, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine ilişkin tepkisini dile getiren Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaşanan olayın videosunu da kullanarak yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz! Gücümüz Gençliğimiz" ifadelerine yer verdi.


Mehmet Kasapoğlu, Hırvatistan, Pekin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstiklal Marşı skandalı! Yarıda kesip müzik çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim

Son Dakika Haberleri
01:52 Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:08 Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika Spor
00:52 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 04:55:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'ndan buz hokeyi maçında İstiklal Marşı'nın kesilmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]