Bakan Kasapoğlu'ndan Çakmak'a Taziye Telefonu
36 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol
Milli Takım kaptanı Osman Çakmak
'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Bakan Kasapoğlu, Çakmak'ın acısını paylaştığını belirterek her zaman yanında olduğunu söyledi.
Sobadan sızan gazdan etkilenen ve hastanede tedavi altında bulunan babasının durumu hakkında da Çakmak'tan bilgi alan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletirken, kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulundu.
Milli sporcu Osman Çakmak'ın annesi için düzenlenecek olan cenaze törenine Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan
da katılacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:38 Kaynak: İHA
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