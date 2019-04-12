Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu İçin Başsağlığı Mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu İçin Başsağlığı Mesajı

51 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'nun aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız Sinyor."
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:53 Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, Can Bartu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tahkim Kurulu, Luyindama'ya Verilen 2 Maçlık Men Cezasını Onadı! Fenerbahçeli Oytun, İdmanda Gösterdiği Performansla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı Tolga Ciğerci'den İlginç Paylaşım: Kiminin Hoşuna, Kiminin Zoruna Gidiyoruz Fenerbahçeli Yöneticilerden Ali Palabıyık Tepkisi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.4.2019 02:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu İçin Başsağlığı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]