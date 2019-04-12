Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu İçin Başsağlığı Mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:53 Kaynak: AA
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe
'nin efsane ismi Can Bartu
için başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'nun aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız Sinyor."
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