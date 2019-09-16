Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik

20 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem'i kutladı.


Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 97 kilo grekoromende mücadele eden Cenk İldem, Gürcü rakibi Giorgi Melia'yı 4-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bakan Kasapoğlu, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Cenk İldem'i tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Cenk İldem için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında, salı günü altın madalya için güreşecek Rıza Kayaalp'e de başarı diledi.


Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


" Kazakistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 97 kilo grekoromende dünya üçüncüsü olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cenk İldem'i kutluyorum. Ata sporumuz olan güreşte, uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımız bizlere büyük mutluluk yaşatıyor. Aynı şampiyonada grekoromen stil 130 kiloda finale yükselerek 2020 Olimpiyat Oyunları vizesini alan milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i de tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Şampiyonada önümüzdeki günlerde mindere çıkacak sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Cenk İldem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:46 Kaynak: İHA
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