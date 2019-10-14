Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu'ndan cenk şahin'e destek
Son Dakika Spor Bakan kasapoğlu'ndan cenk şahin'e destek

Bakan kasapoğlu'ndan cenk şahin'e destek

32 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğu için kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e destek oldu.

Bakan kasapoğlu'ndan cenk şahin'e destek, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğu için kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e destek oldu.

Barış Pınarı Harekatı'na desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan ve bu doğrultuda kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile futbolcunun arkasında olduklarını ifade ederken mesajında şu sözlere yer verdi:

"St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim"


Barış Pınarı Harekatı, Mehmet Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:30 Kaynak: DHA
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