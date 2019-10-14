Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Şahin'e destek
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Şahin'e destek

Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Şahin'e destek

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımından dolayı kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Cenk Şahin'i telefonla arayarak futbolcuya destek mesajı verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Şahin'e destek, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımından dolayı kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Cenk Şahin'i telefonla arayarak futbolcuya destek mesajı verdi.


Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımından dolayı Almanya 2. Lig ekibi St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek geldi.


Milli maç için Fransa'da olan Bakan Kasapoğlu, Şahin'i telefonla arayarak milli duruşundan dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesaplarından da tepki gösteren Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, "St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim" mesajını paylaştı. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Mehmet Kasapoğlu, Cenk Şahin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
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