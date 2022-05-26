Bakan Kasapoğlu'ndan Demir Grup Sivasspor'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Demir Grup Sivasspor'a tebrik

26.05.2022 23:44
Bakan Kasapoğlu'ndan Demir Grup Sivasspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, " Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan ve kupayı ilk kez müzesine götürmeye hak kazanan Demir Grup Sivasspor'u kutluyor, futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve kırmızı beyazlı camiayı tebrik ediyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Demir Grup Sivasspor'a tebrik - Son Dakika


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