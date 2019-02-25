Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Yorumu

Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Yorumu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin güzel bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Yorumu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin güzel bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3 sona eren derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, keyif dolu bir derbi izlediklerini kaydetti.

Takımlar arasında derbiye yakışır, tatlı bir rekabet yaşandığını belirten Kasapoğlu, "Gerçekten keyif dolu bir mücadeleydi. Maç öncesi kulüp başkanlarının bir araya gelip dostluk mesajı vermeleri de ayrıca takdire şayan. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:58 Kaynak: AA

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