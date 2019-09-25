Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Dilara Uralp'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Dilara Uralp'a tebrik

49 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, S: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılması kesinleşen Dilara Uralp'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Dilara Uralp'a tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, S: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılması kesinleşen Dilara Uralp'ı tebrik etti.


Milli sporcu Dilara Uralp, S: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı. İtalya'da Garda Gölü'nde devam eden RS: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla Dilara Uralp'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması kesinleşti. Gün sonunda altın-gümüş grupların ayrılması ile Dilara Uralp, Tokyo 2020 vizesini elde etti.


Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İtalya'da devam eden S: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda göstermiş olduğu üstün performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Bu kıymetli başarısından dolayı Dilara Uralp'ı kutluyor, başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA

Dünya Şampiyonası, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:32 Kaynak: İHA
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