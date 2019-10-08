Bakan Kasapoğlu'ndan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun telefonu

Kasapoğlu'nun görüşmede, milli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en yakın zamanda sağlığına kavuşup sahalara dönmesi temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan'ı telefonla aradığı belirtildi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Beşiktaş 'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz 'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj: Eskisinden daha iyi dönmek için her şeyimi vereceğim