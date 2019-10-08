Son Dakika Haberleri: Bakan kasapoğlu'ndan dorukhan toköz'e geçmiş olsun telefonu
Son Dakika Spor Bakan kasapoğlu'ndan dorukhan toköz'e geçmiş olsun telefonu

Bakan kasapoğlu'ndan dorukhan toköz'e geçmiş olsun telefonu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan kasapoğlu'ndan dorukhan toköz'e geçmiş olsun telefonu, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Dorukhan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek en yakın zamanda sağlığına kavuşup sahalara dönmesi temennisinde bulundu.


Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:02 Kaynak: DHA
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