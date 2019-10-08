Bakan kasapoğlu'ndan dorukhan toköz'e geçmiş olsun telefonu
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:02 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Dorukhan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek en yakın zamanda sağlığına kavuşup sahalara dönmesi temennisinde bulundu.
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