Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonu Fatma Damla Altın'a tebrik - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonu Fatma Damla Altın'a tebrik - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonu Fatma Damla Altın'a tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcular pentatlon dalında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran özel sporcu Fatma Damla Altın ile bronz madalyanın sahibi olan Sevim Demircan ve Edanur Akın'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonu Fatma Damla Altın'a tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcular pentatlon dalında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran özel sporcu Fatma Damla Altın ile bronz madalyanın sahibi olan Sevim Demircan ve Edanur Akın'ı kutladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda pentatlon branşında altın madalya alan özel sporcu Fatma Damla Altın ve 400 metrede bronz madalya alan Sevim Demircan ile üç adım atlamada bronz madalya alan Edanur Akın için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcular pentatlon dalında ülkemizi temsil eden ve bu kategoride Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Fatma Damla Altın ile bronz madalya kazanan Sevim Demircan ve Edanur Akın'ı yürekten kutlarım. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, aynı organizasyonda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Damla Altın, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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