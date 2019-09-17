Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'e tebrik

57 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, dördüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'e tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, dördüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalya kazanan Rıza'yı telefonla aradı. Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli güreşçiyi kutladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca, Rıza Kayaalp için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kazakistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromen stilde dünya şampiyonu olarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Dördüncü kez dünya şampiyonu olarak Türk güreş tarihine geçen Rıza'nın, Tokyo'da da birincilik kürsüsüne çıkacağına olan inancım tam. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Rıza Kayaalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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