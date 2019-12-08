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Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya alan VakıfBank'ı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:28 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya alan VakıfBank'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Eczacıbaşı VitrA ile aynı şampiyonayı dünya üçüncüsü olarak tamamlayan VakıfBank Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Temsilcilerimizin sahada ortaya koydukları mücadele bizlere büyük bir gurur kaynağı oldu. Her iki takımımızın da sporcularını, teknik kadrolarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum."
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