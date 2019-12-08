Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya alan VakıfBank'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya alan VakıfBank'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Eczacıbaşı VitrA ile aynı şampiyonayı dünya üçüncüsü olarak tamamlayan VakıfBank Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Temsilcilerimizin sahada ortaya koydukları mücadele bizlere büyük bir gurur kaynağı oldu. Her iki takımımızın da sporcularını, teknik kadrolarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum."

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı
CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok Doğa Koleji'nden açıklama: Maaşları kurumu devredince ödeyeceğiz Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 00:39:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]