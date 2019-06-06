Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'de cirit atmada ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:43 Kaynak: AA
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas
Lig'de cirit atmada ikinci olarak 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, İtalya
'da düzenlenen Elmas Lig yarışmalarında 64,51'lik dereceyle olimpiyatlara kota alan Eda Tuğsuz için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İtalya'nın başkenti Roma
'da düzenlenen Elmas Lig yarışmasında cirit atmada 64,51'lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran Eda Tuğsuz'un başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
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