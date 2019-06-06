Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik

27 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'de cirit atmada ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'de cirit atmada ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Elmas Lig yarışmalarında 64,51'lik dereceyle olimpiyatlara kota alan Eda Tuğsuz için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Elmas Lig yarışmasında cirit atmada 64,51'lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran Eda Tuğsuz'un başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:43 Kaynak: AA
Değerli Taş, Tokyo, Spor
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