Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik mesajı
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Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik mesajı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Daimond League yarışmasında cirit atmada ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Daimond League yarışmasında cirit atmada ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen Daimond League yarışmasında cirit atmada 64.51'lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen Daimond League yarışmasında cirit atmada 64.51'lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran Eda Tuğsuz'un başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:50 Kaynak: DHA
Spor
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