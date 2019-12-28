Bakan Kasapoğlu'ndan Ekaterina Atalık'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Ekaterina Atalık'a tebrik

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Ekaterina Atalık'a tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ekaterina Atalık'ı kutluyorum. Elde ettiği madalya ile bizleri gururlandıran Ekaterina Atalık'a başarılarının devamını diliyorum. Yarın başlayacak olan Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımıza da başarılar diliyorum."


Mehmet Kasapoğlu, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:36 Kaynak: DHA
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