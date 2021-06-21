Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 vizesi alan milli atlet Emel Dereli'ye tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig'de kadınlar gülle atmada 18.50 metrelik derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan Emel Dereli'yi tebrik etti.

Kasapoğlu, milli atlet Emel Dereli için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

" Romanya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig müsabakalarında 18.50 metrelik derecesiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli sporcumuz Emel'i kutluyorum. Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarıların, gençlerimize de büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Emel Dereli'ye Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."