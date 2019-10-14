Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek

Bakan Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e destek verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e destek verdi.

Türkiye'nin, Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Fransa'da olan Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk'i telefonla arayarak milli duruşundan dolayı tebrik etti.

Sosyal medya hesaplarından da tepki gösteren Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, "St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim." mesajını paylaştı.

Milli maç sonrası Türkiye'ye dönecek olan Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin'i yarın makamında da kabul edeceğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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