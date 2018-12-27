Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda İçin Taziye Mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda İçin Taziye Mesajı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nda fenalaşarak hayatını kaybeden Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda İçin Taziye Mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nda fenalaşarak hayatını kaybeden Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Büyük Atatürk Koşusu'nda bir geleneği bozmayarak bizimle olan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'yı kaybettik. Sporla geçen ömrünün ve heyecanının gençlere örnek olmasını dilediğim Erdoğan Dulda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, yarış sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:02 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Bakan Akar, Bahçeli'nin Hediye Ettiği Bayrak, Silah ve Kuran-ı Kerim'i Odasına Koymuş

Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 21:28:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda İçin Taziye Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]