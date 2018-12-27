Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda İçin Taziye Mesajı
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nda fenalaşarak hayatını kaybeden Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Atatürk
Koşusu'nda fenalaşarak hayatını kaybeden Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Büyük Atatürk Koşusu'nda bir geleneği bozmayarak bizimle olan Türkiye
'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'yı kaybettik. Sporla geçen ömrünün ve heyecanının gençlere örnek olmasını dilediğim Erdoğan Dulda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, yarış sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:02 Kaynak: AA
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
Bakan Akar, Bahçeli'nin Hediye Ettiği Bayrak, Silah ve Kuran-ı Kerim'i Odasına Koymuş
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi