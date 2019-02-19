Bakan Kasapoğlu'ndan, Eski Bakan Fikret Ünlü İçin Taziye Mesajı
29 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü
için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi; "56 ve 57. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, 1978-1979 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:33 Kaynak: İHA
56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi
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