Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Esnaf Ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan Esnaf Ziyareti

1 saat önce

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sungurlu'da esnafı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Esnaf Ziyareti, System.String[]
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sungurlu'da esnafı ziyaret etti.

Esnafa hayırlı işler dileyen Bakan Kasapoğlu, onlardan AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Adayı İlyas Özkan'a destek istedi. Bakan Kasapoğlu'na AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İlçe Başkanı Metin Özsarı, Sungurlu Belediye Başkan Adayı İlyas Özkan ve partililer eşlik etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:23 Kaynak: İHA

AK Parti, Çorum, Sungurlu, Politika
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