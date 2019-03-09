Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a Tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a Tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Esra Bayrak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a Tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Esra Bayrak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul'da düzenlenen 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı göstererek bizlere büyük bir gurur yaşatan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çeken milli sporcumuz Esra Bayrak'ı gönülden kutluyorum. Son dönemde elde ettiği önemli başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuza, gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyorum. Bu değerli derecenin kazanılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Avrupa, Spor
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