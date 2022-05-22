Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediye Ampute Kulübüne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde ev sahibi Wisla Krakow'u yenerek şampiyon olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Krakow kentinde yapılan Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Finali'nde ev sahibi ekip Wisla Krakow'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Ülkemizi gururlandıran, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünün başarılarının devamını diliyorum."