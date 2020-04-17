Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' çağrısı

Kasapoğlu Tüm Türkiye'yi milli sporcularımızla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz

İSTANBUL DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan kamu spotu ile birlikte yaptığı açık çağrıda, sporcuları ve özellikle milli sporcuları evde kalınan süreçte tüm halkımızla birlikte evde hareket etmeye davet etti.

Türkiye'de Kovid-19 salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla başlayan Evde Kal kampanyasına #EvdekalHareketsizkalma platformu ile destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18 Nisan Cumartesi (yarın) gününden itibaren Tüm Türkiye'yi, milli sporcularla ev egzersizlerinde buluşturacaklarını müjdeledi.

Kamu spotunda ülkemizin adını dünya spor tarihine yazdıran genç sporcularımız Busenaz Sürmeneli Sümeyye Boyacı ve İbrahim Çolak yer alıyor. Kamu spotunda, efsane spor spikerlerinde Ercan Taner ise güçlü sesiyle yeralıyor ve "Sevdiklerimize sarılmayı, birlikte vakit geçirmeyi sizin kadar biz de özledik.. Ama inanın bu günler gelip geçecek... Dışarıda buluşamıyoruz ama yine de sizinleyiz, birlikteyiz, evlerinizdeyiz mesajı veriyor.

Bakan Kasapoğlu, #EvdeKalHareketsizKalma Platformunda, farklı branşlardan onlarca sporcunun evde kalınan bu süreçte adeta Türkiye'nin egzersiz antrenörü olacağını, bunun dışında sporcularımızın gündelik hayatlarını, başarı hikayelerini de platformdaki canlı yayınlarla tüm Türkiye ile paylaşacaklarını ifade etti.

AMACIMIZ BU SÜREÇTE DE SPORU VE SPOR İLE OLAN BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK

Evlerinde düzenli antrenman yapan ve bunları dijital medya platformlarında yayınlayan kulüp, antrenör ve sporları yakından takip ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, tüm çabalarının, süreci Türk sporunun ve sporcularının faydasına çevirmek olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Amacımız bu süreçte de sporu ve spor ile olan bağlarımızı güçlendirmek diyerek sözlerini tamamladı.