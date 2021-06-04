Son dakika: BAKAN KASAPOĞLU'NDAN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekiler, Bağlar ilçesinde esnafı ziyaret etti. Sakarya Caddesi'nde esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya Bakan Kasapoğlu, çocuklara satranç takımı ve çeşitli hediyeler verdi.