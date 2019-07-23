Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

44 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) ilk üç gününde 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) ilk üç gününde 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanan sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan milli sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele verdiğimiz 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı formayı üzerinde taşıyan tüm sporcularımızı kutluyor, müsabakaları devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum."
Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:25 Kaynak: AA
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